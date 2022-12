Wie die Eisriesenwelt (vorerst) dem Klimawandel trotzt

Die globale Natur kämpft mit den Auswirkungen der steigenden Temperaturen. Davon bleibt auch der Pongau nicht verschont. Die Werfener Eisriesenwelt schlägt sich laut dem Forscherduo der Natur- und Lebenswissenschaftlichen Fakultät, Bernhard Salcher und Jörg Robl, besser als andere Eishöhlen im Land - optimistisch blickt das Zweigespann aber nicht in die Zukunft der eisigen Attraktion.

"Wir wissen nicht wirklich, was wir dieses Jahr anders gemacht haben, aber wir beobachteten eigentlich das ganze Jahr über, dass das Eis in der Höhle stabil bleibt" freut sich Franz Reinstadler, Betriebsleiter der Eisriesenwelt. Derzeit sorgt der sogenannte Kamineffekt für das Eis in der Höhle. Wie im Kamin steigt im Winter warme Luft im Höhleninneren nach oben, wodurch ein Unterdruck entsteht und kalte Luft von außen angesaugt wird. Im Sommer, wenn es um das Tennengebirge deutlich wärmer ist als in ...