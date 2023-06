Wie die Landesregierung der Teuerung Herr werden will

Während der Pongauer ÖGB in Bischofshofen die Politik in die Pflicht zieht, arbeitet die Landesregierung in Salzburg an Plänen, die Teuerung für die Bevölkerung abzufedern. "In den Sondierungsgesprächen gab es keinerlei Streitereien und alles verlief sehr sachlich und auch inhaltlich passt alles sehr gut. Wir gehen guter Dinge in diese Zusammenarbeit", informiert Christian Pucher vom Büro des Landeshauptmanns Wilfried Haslauer.

"Immer weniger Menschen finden ein Auskommen mit ihrem Einkommen. Doch die Antwort auf unsere dringenden Forderungen waren immer Einmalzahlungen, die nicht mehr waren als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es bleibt also keine Zeit mehr", fasst ÖGB-Landesgeschäftsführer Marvin Kropp zusammen und ergänzt: "Salzburg war immer schon eines der teuersten Bundesländer und gerade innergebirg haben die Preise durch den Tourismus massiv angezogen. Die Arbeitnehmer sind zudem gezwungen, die hohen Spritpreise zu akzeptieren, da der öffentliche Verkehr keine Alternative bietet. Salzburgs Arbeitnehmer durchleben gerade schwierige Zeiten und hier ist eine aktive, vernünftige Politik gefragt, die auf das Wissen der Experten vertraut."

FPÖ fordert Maßnahmen vom Bund

Als Neuzugänge in der Salzburger Landesregierung habe man seitens der FPÖ bereits einige Maßnahmen parat, um die Teuerungen einzuschränken. "Die Freiheitlichen fordern seit Beginn der Teuerungskrise bundesweite Dämpfungsmaßnahmen wie die Rücknahme der CO2-Besteuerung, den Entfall der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sowie eine Kostenobergrenze auf Energie", führt Dom Kamper, Klubdirektor des FPÖ-Landtagsklubs Salzburg, aus.

Die ÖGB Pongau machte sich unterdessen in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften zum Karo in Bischofshofen auf und forderte mit einer Aktion im Herzen der "Stadt mit Schwung" die Landesregierung dazu auf, endlich konkrete Maßnahmen gegen die Teuerung zu setzen. "Im Pongau haben wir mit unseren Aktionen sehr viele Menschen erreicht und enormen Zuspruch zu unseren Forderungen erhalten. In zahlreichen persönlichen Gesprächen in den Betrieben und bei Verteilaktionen haben uns viele Menschen von ihren persönlichen Sorgen und Anliegen berichtet", erzählt Kropp weiter.

Wohnen als großer Teuerungs-Treiber

Seitens der Freiheitlichen sieht man besonders in Sachen Wohnen Raum zur Verbesserung: "Die Wohnbauförderung wird schrittweise auf neue Beine gestellt, um einerseits den Mietpreis zu dämpfen und in zweiter Linie damit den Grundstein für leistbares Eigentum zu legen. Wir sind davon überzeugt, dass leistbare Mieten die Voraussetzung für später leistbares Eigentum ist. Aufgrund von Kostensteigerungen und Inflation sind immer mehr Menschen in unserem Land auf Unterstützung angewiesen. Wir wollen allen in Notsituationen helfen und eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft gewährleisten. So soll etwa der Heizkostenzuschuss ständig evaluiert werden, genauso wie die Anpassung der Sozialleistungen. Darüber hinaus soll die Salzburg AG zu den günstigsten Energielieferanten in Österreich zählen", führt Kamper weiter aus.

ÖVP visiert vier Bereiche an

Auch die Salzburger ÖVP sieht im Wohnen einen Hauptaspekt, dem man, um den Teuerungen entgegenzuwirken, besondere Aufmerksamkeit widmen muss. "Denn wenn man mehr als die Hälfte des Gehaltes für das Wohnen aufbringen muss und zusätzlich Lebensmittel teuer sind, kann sich das irgendwann nicht mehr ausgehen", weiß Christian Pucher vom Büro des Landeshauptmanns Wilfried Haslauer. "Zusätzlich sehen wir in den Bereichen Energie, wo seit 1. Juni die Preise - wenn auf nicht auf das Vor-Teuerungsniveau - deutlich gesenkt wurden, Mobilität, wo wir als Land die Ticketpreise so stützen wollen, dass jeder auf den öffentlichen Verkehr zurückgreifen kann, und auch in der Kinderbetreuung Platz für weitere Verbesserungen." Pucher hebt weiter hervor: "Es ist aber noch lange nicht erledigt. Wir sehen diese Ergebnisse erst als den Beginn der Reise. Es wird sich in Sachen Teuerungen alles wieder normalisieren. Und so lange das nicht so ist, werden wir als Land die Bürger, so weit es geht, unterstützen."

