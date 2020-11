Wie die Lehrer jetzt Familie und Job unter einen Hut kriegen

Sie unterrichten selbst online, haben aber auch die eigenen Kinder zu Hause und müssen zwischendurch kochen. SN haben mit drei Salzburger Lehrern über ihren Alltag zwischen Homeschooling und Online-Unterricht gesprochen.

Schon um sieben Uhr früh läutet bei Kerstin Neureiter das Telefon. Da sitzt sie mit ihren beiden Söhnen (zwölf und 15 Jahre) und ihrem Mann zu Hause in Radstadt beim Frühstück. Weil die Mathematik- und Sportlehrerin an der Sportmittelschule Altenmarkt ihren Schülern bei Problemen aber möglichst gleich weiterhelfen will, beantwortet sie auch um diese Uhrzeit schon erste Fragen. Es herrscht eben Ausnahmezustand - und der dauert bis 18 Uhr abends an. Ab dann und bis sechs Uhr früh ist die ...