Wie die Pfadfinder den Mönchsberg nutzen

Salzburgs Pfadfinder haben auf dem Mönchsberg etliche alte Nutzungsrechte. Doch sie rackern und ackern, während andere Jugendliche Flaschen von der "Katze" in den Peters-Friedhof warfen.

Sie haben die Nutzungsrechte für eine der schönsten Lagen der Stadt und sie sind tüchtig. Beides sorgt für Begehrlichkeiten und kann Neid auslösen. Die Rede ist von den Salzburger Pfadfindern und ihren vielfältigen Aktivitäten auf dem Mönchsberg.

So baut ein Zweigverein der Landesgruppe im Weingarten unterhalb der Richterhöhe den "Paris-Lodron-Wein" an und hat in einem alten Wehrturm nun auch ein Weinmuseum eingerichtet. Auf der "Katze", einer mittelalterlichen Wehranlage neben der Festungsbahn, hat die Pfadfindergruppe "de Zwoarer" einen großen ...