Wie die Skigebiete im Lungau auf die fehlende Gäste reagieren

Die Skigebiete Fanningberg und Aineck fahren wochentags abwechselnd, Großeck-Speiereck und Katschberg haben weiterhin täglich geöffnet.

Am Großeck-Speiereck hofft man auf einen Skibetrieb bis Saisonende. Geschäftsführer Philipp Steinlechner: "Mit der Auslastung zu Weihnachten sind wir zufrieden. Wetter- und Pistenverhältnisse waren und sind hervorragend. In unserer Planung hanteln wir uns mittlerweile Woche für Woche vorwärts. Unser Bestreben ist ein Betrieb bis Saisonende." Rund 80 Prozent der Mitarbeiter sind aktuell beschäftigt. Geöffnet ist das Skigebiet Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, Freitag bis Sonntag bis 16 Uhr. Bei der Talstation in St. Michael bekam das Team ...