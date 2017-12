Wie die Vorsätze für 2018 gelingen können

Psychotherapeut Manfred Stelzig erklärt, warum er ein Fan von Neujahrsvorsätzen ist und wie man im neuen Jahr zu inneren Freiräumen kommt.

Sind Neujahrsvorsätze für Sie ein taugliches Mittel, um sich zu verändern - oder eher eine Gefahr für Unzufriedenheit, wenn man an der Umsetzung scheitert?

Es gehört einfach zum Ritual dazu, dass man am Jahresende bilanziert und schaut, was das Jahr gebracht hat. Für mich gehören Vorsätze zu diesem Ritual dazu. Es ist eine gute Chance, denn wann sonst soll man das machen? Ein Jahr ist ein überschaubarer Zeitraum, in dem man sagen kann: Das möchte ich erreichen. Das ist für jeden etwas anderes. Für viele sind es die Standards, wie mit dem Rauchen aufzuhören, weniger Alkohol zu trinken, Gewicht abzunehmen oder öfter ins Fitnessstudio zu gehen. Es kann aber auch sein, dass man sich mehr Zeit für die Familie oder für sich selbst nehmen will - im Sinne der Selbstfürsorge.