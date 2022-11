Wie drei "Oldies" Salzburger Senioren seit zehn Jahren zum Swingen bringen

Die Salzburger Swingband The Evergreens feiert Geburtstag. Verstärkung erhält die Formation durch einen 83-jährigen Vollprofi.

Seit zehn Jahren unterhält die Band Die Evergreens die Bewohnerinnen und Bewohner in Salzburgs Seniorenwohnhäusern mit bekannten Jazzballaden, Swing und Latin. Das Jubiläum fällt mit dem 70. Geburtstag von Bandmitglied Albert Angerer am Donnerstag zusammen. Der ehemalige Lehrer und Ex-Gemeinderat hatte erst kurz vor der Pension begonnen, Tenorsaxofon zu spielen. "In diesen zehn Jahren Seniorinnen und Senioren mit weltbekannten Melodien und lustigen Geschichten zu begeistern war für mich ebenso erfüllend wie das Unterrichten an der Pädagogischen Hochschule", sagt Angerer.

...