Wie kommuniziert ein Drogendealer mit seinem Lieferanten? - Salzburger Prozess gab Einblick

Weil er - so klagte es Staatsanwältin Elena Haslinger an - von Sommer 2022 bis zu seiner Festnahme am 31. März 2023 die enorme Menge von 30 Kilogramm Cannabiskraut und auch noch eine unbekannte Menge Kokain an etliche Abnehmer gewinnbringend verkauft haben soll, saß Dienstag ein 32-jähriger Flachgauer auf der Anklagebank.

BILD: SN/POLIZEI SALZBURG Cannabiskraut (Symbolbild).