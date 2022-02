Wie ein 20-jähriger Skitourist aus Kolumbien im Tiefschnee um sein Leben kämpfen musste

Ein 20-jähriger Urlauber aus Kolumbien verirrte sich abseits der Pisten und steckte brusthoch im Schnee fest. Er konnte noch gerettet werden. Sein Vater schilderte die dramatischen Stunden.

Es begann harmlos: Während einer Skiabfahrt am Mittwochnachmittag mit seinen Eltern im Bereich des Grafenberglifts in Wagrain kam dem 20-jährigen Mateo Murra die Idee, abseits ins freie Gelände zu fahren, um weiter unten wieder zu seiner Familie zu stoßen. Doch dort kam er nicht an. Der junge Mann blieb verschollen, auch eine Verbindung zu seinem Mobiltelefon funktionierte nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Lawinenwarnstufe 4 und es stürmte und schneite.

"Er hat für einen Meter 15 Minuten gebraucht"

...