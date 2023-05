Wie ein kleines Fenster zu einem beliebten Kaffeespot in der Stadt Salzburg wurde

Das Fenster von Nur Coffee hat mittlerweile schon zwei Jahre geöffnet. Obwohl es keine Sitzplätze gibt, hat es das beliebte Konzept vom Bürgerspitalplatz nach China geschafft.

Mit fast fünf Sternen bei über 200 Google-Bewertungen ist das Nur Coffee bei den Salzburger Kaffeefans sehr beliebt. Den Coffeeshop hat Martin Eicher zu Pandemiezeiten eröffnet. Gemeinsam mit dem Manager Heinrich Kitzberger zieht das "Metallerduo" die Fäden. Den Stadt Nachrichten haben sie einen Einblick in ihr Erfolgskonzept und hinter das bekannte Fenster am Bürgerspitalplatz gewährt.



Redaktion: Woher kam der Entschluss, ein Fenstercafé zu eröffnen?

Heinrich Kitzberger: Martin ist beruflich weltweit viel auf Reisen. 2021 war er auf einem Kundenbesuch in Wien und hat dort das Fenster Café besucht. Er war vom Konzept so angetan, dass er das Café innerhalb von drei Monaten nach Salzburg geholt und eröffnet hat. Sein anfänglicher Plan war, eine ganze Kette einzuführen. Die Idee hat er aber wieder niedergelegt. Seit vergangenem Juli gibt es eine Nur-Coffee-Filiale in Dong Guan, China. Nur weil er bei seinen Geschäftsreisen dort auf guten Kaffee nicht verzichten wollte. Als er mich eines Tages gefragt hat, ob ich nicht kurz auf sein Café aufpassen könne, bin ich als Manager miteingestiegen. Er ist aus der Metallbranche, ich bin Schlosser. Ein Wahnsinniger kommt selten

allein.

Redaktion: Was hat es mit dem Namen auf sich?

Mit der Teuerung haben wir uns umbenannt, um unsere eigenen Preise anbieten und niedrig halten zu können. Davor hatten wir dieselben Preise wie die Wiener Kollegen. Der Name Nur Coffee hat cool geklungen. Und eigentlich machen wir nur Kaffee. Und den nur zum Mitnehmen. Uns haben schon Leute beim Vorbeigehen gefragt, ob wir auch Pizza haben oder ob man sich bei uns reinsetzen kann.

Redaktion: Welchen Kaffee bieten Sie an und was macht Ihr Angebot so besonders?

Bei uns gibt es neben bekannten Klassikern wie dem Verlängerten oder dem Cappuccino auch Kaffeekreationen wie den Flat White. Eine Spezialität ist unser Waffelino - ein Kaffee in der Waffel. Außerdem bieten wir selbst gemachte Vanillemilch und Kakao sowie frisch gepressten Orangensaft an. Seit Kurzem haben wir auch Softeis. Grundsätzlich achten wir darauf, so viel wie möglich aus der Umgebung zu beziehen. Unsere Kaffeebohnen rösten wir deshalb auch selbst.

Redaktion: Auf Google glänzt Ihr Café durch viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?

Hohe Qualität. Wir haben sehr hohe Ansprüche. Daher bedeuten uns die Bewertungen viel und wir sind sehr stolz darauf. Guter Kaffee zum Beispiel darf nur eine gewisse Zeit von der Maschine herunterrinnen. Wird die Zeitspanne unter- oder überschritten, muss man ihn wegschmeißen. Martin ist sehr pingelig in der Hinsicht. Weil er aus dem Werkzeugbau kommt, ist er genau. Bei Werkzeugen geht es oft um Millimeter. Und dort ruht auch der hohe Qualitätsanspruch.

Redaktion: Das Nur Coffee gibt es nun schon seit zwei Jahren. Was ist für die Zukunft geplant?



Das hängt ganz vom Personal ab, das uns zurzeit leider fehlt. Wir sind ein kleines Team und haben kürzlich wieder zwei Mitarbeiterinnen gefunden, die ein absoluter Glücksgriff waren. Aktuell ist es jedoch sehr schwer auf dem Arbeitsmarkt. Wenn wir mehr Personal hätten, würden wir einen zweiten Standort in Salzburg eröffnen. Grundsätzlich sind wir immer auf Mitarbeitersuche und freuen uns über Bewerbungen von motivierten Kaffeeliebhabern und Kaffeeliebhaberinnen.

Redaktion: Was möchten Sie der Stadt mit Ihrem Café zurückgeben?

Freude, würde ich sagen. Wir wollen, dass die Leute einen guten Kaffee und dadurch einen guten Tag haben. Freundlichkeit ist uns sehr wichtig. Wir grüßen jeden, der an unserem Fenster vorbeigeht.