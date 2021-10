Wie ein Obdachloser von der Straße zurück in die eigene Wohnung fand

Florian schlief jahrelang auf der Straße oder auf dem Kapuzinerberg. Er sagt, dass viel mehr Menschen in Salzburg obdachlos seien, als die Statistiken zeigten.

Der Alkohol begleitet Florian (Name geändert) schon lange. Als er 13 war, hat er das erste Mal getrunken. Jetzt ist er 38 Jahre alt und trocken. Vor einem Jahr hat er eine Entziehungskur in der Christian-Doppler-Klinik absolviert. Er wollte sein Leben in den Griff kriegen, in eine eigene Wohnung ziehen. Dafür, das wusste er, musste er weg vom Alkohol.

Mehr als zehn Jahre - mit Unterbrechungen - hat Florian in Salzburg auf der Straße gelebt. Eine Zeit lang ...