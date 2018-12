Wie es Flüchtlinge geschafft haben sich zu integrieren

Zum Weihnachtsfest gehört auch die Geschichte der Herbergssuche. Aus diesem Grund erzählen Flüchtlinge an dieser Stelle, wodurch es ihnen gelungen ist, in Salzburg heimisch zu werden.

Aigen. In Hekmat Mohammeds Wohnung stapeln sich die Bücher - fast mannshoch. 13 schriftliche Prüfungen hat er an der Medizinischen Universität in Wien bereits absolviert, eine mündliche legt er vor Weihnachten noch ab. Sie alle sind Teil seiner Nostrifizierung, sprich, der syrische Zahnarzt muss sie bestehen, um eines Tages in Österreich praktizieren zu dürfen. Seine Schwierigkeit: Er ist der erste Zahnarzt in Salzburg, der um diese Anerkennung ringt. "Niemand konnte mir den Weg zeigen."