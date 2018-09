Wie fahrradfreundlich ist Salzburg? Diskutieren Sie mit.

Der Europäische Radgipfel tagt bis Mittwoch in der Stadt Salzburg. Die SN haben sich bei Radlerinnen und Radlern umgehört, wie fahrradfreundlich sie Salzburg finden. Was sagen Sie?

SN/daniele pabinger Franz Stolz zeigt sich grundsätzlich zufrieden, hat aber ein großes Anliegen: „Für Mountainbiker wird in der Stadt Salzburg nix gemacht. Seit ewig ist etwa ein Trail am Gaisberg im Gespräch.“



SN/daniele pabinger Imen Ben Hassine und Oliver Deubig finden Salzburg recht fahrradfreundlich. Sie regen breitere Radwege an und mehr farbige Markierungen. „Räder sollten in allen Öffis gratis mitgenommen werden können .“ SN/daniele pabinger Sonja Wonisch: „Salzburg ist eine Radlstadt. Alle fahren. Das finde ich cool. Das einzige Handicap ist: Wenn man sein Radl stehen lässt, muss man Angst haben, dass es gestohlen wird.“ SN/daniele pabinger Jonas Fusban: „Meiner Meinung nach ist Salzburg sehr fahrradfreundlich, mehr als andere Städte. Aber für Mountainbiker wird nix angeboten. Wir brauchen unbedingt einen Bikepark.“ SN/daniele pabinger Christina: „Salzburg ist sehr fahrradfreundlich. Ich finde es super, dass man mit dem Rad so schnell überall ist. Immer gut für Radfahrer ist ein weiterer Ausbau des Radwegenetzes.“ SN/daniele pabinger Tilman Berger (Thübingen): „Salzburg ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Ich finde das Radwegenetz für eine Stadt in dieser Größe gut.“ Besonders gefällt ihm die Fahrradstraße an der Salzach. SN/daniele pabinger Melanie hat in puncto Radfahren in der Stadt Salzburg wenig zu beanstanden: „Die Radwege sind gut ausgebaut, im Stadtgebiet passt es für mich. Nur manchmal stören mich Radfahrer, die wie die Irren fahren.“

Fahrradparade in der Innenstadt

Den Radverkehr zu fördern, ist das europäische Ziel des Radgipfels. Eröffnung war am Montagnachmittag mit Exkursionen ins Salzburger Umland. Am Dienstag findet dann unter anderem eine Fahrradparade statt: Von 18.15 bis 19 Uhr sind alle Salzburger und Salzburgerinnen eingeladen, mitzuradeln. Treffpunkt ist das Kongresshaus Salzburg in der Auerspergstraße 6 um 18.15 Uhr, Abfahrt ist um 18.30 Uhr.

Die Route verläuft über den Rudolfskai und die Imbergstraße bis zum Mozartplatz. Bis 19 Uhr wird die Fahrradparade polizeilich begleitet - es gibt keine völlige Sperre der Route, Verzögerungen im Stadtverkehr sind aber möglich.



Ministerin Elisabeth Köstinger unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: "Der Radverkehr ist eine maßgebliche Säule einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Mobilitätszukunft. Wir in Österreich haben uns deshalb im Rahmen der Klima- und Energiestrategie, der #mission 2030, ambitionierte Ziele gesetzt. Veranstaltungen wie dem Radgipfel kommt eine maßgebliche Rolle zu, das Bewusstsein dafür weiterhin zu schärfen." Sie freue sich, dass die diesjährige Veranstaltung auf europäische Ebene erweitert worden sei, so könne gemeinsam an der "Zukunft Radverkehr" gearbeitet werden. Das gesamte Programm unter: www.radgipfel2018.at

Quelle: SN