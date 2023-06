Wie Familien mit berufstätigen Eltern durch neun Wochen Sommerferien kommen

Die Kids haben frei, die Eltern arbeiten? Die Stadt Salzburg und die Feriendatenbank des Landes helfen weiter.

Vizebgm. Bernhard Auinger (am Ball) und Stadträtin Anja Hagenauer (Mit Hockeyschläger) präsentierten am Dienstag das Ferienprogramm der Stadt Salzburg.

Neun Wochen Ferien und in der Regel meist nicht mehr als drei Urlaubswochen berufstätiger Eltern: Der Sommer verlangt Familien jedes Jahr aufs Neue einiges an Planungsarbeit ab. "Alleinerziehende stehen da noch einmal vor ganz anderen Voraussetzungen", sagte SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Das Angebot der Stadt an die Familien ist auch heuer vielfältig: Da sind zum einen die klassischen Stadtferien von 10. Juli bis 8. September an den Volksschulen Itzling, Gnigl, Parsch, Nonntal, Maxglan und Liefering, wo auch Kinder anderer Schulstandorte betreut ...