Wie funktioniert Studieren mit Sehbehinderung? Zwei Salzburger geben Einblick in ihren Alltag im Homeoffice

Seit einem Jahr lernen Studentinnen und Studenten im Homeoffice. Doch wie ist es, wenn man wegen einer Sehbehinderung nur wenig sieht? Zwei Salzburger berichten.

An einer Videokonferenz teilnehmen, Vorlesungen digital verfolgen, Prüfungen am Bildschirm von daheim aus ablegen: Das sind Methoden, die für viele Studenten im vergangenen Jahr zur Gewohnheit geworden sind. Doch was ist, wenn man nur wenig sehen kann? Zwei Studierende mit Sehbehinderung berichten den SN von ihrer neuen "Normalität".

Dominic ist fast blind. Julia sieht weniger als die Hälfte. Beide haben Strategien entwickelt, wie sie ihren Alltag meistern. "Ich brauche kein Mitleid. Meine Krankheit macht mich zu dem, wer ...