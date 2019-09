Wie geht es mit dem Skigebiet Gaißau-Hintersee weiter?

Der Bürgermeister von Krispl-Gaißau, Andreas Ploner über seinen Quereinstieg sowie eine Frage, die er schon nicht mehr hören kann.

Andreas Ploner ist 62 Jahre alt, bereits vierfacher Opa und seit 2013 Bürgermeister von Krispl-Gaißau. Krawatten mag er nicht, dafür liebt er Musik - und zwar alle möglichen Richtungen, je nach Stimmung.

Sie sind 2013 als Quereinsteiger zum Bürgermeister geworden. Wie ging das?

Ich war 27 Jahre bei SONY DAC angestellt und wurde durch Restrukturierungsmaßnahmen gekündigt, da war ich 53. Als ich dann zufällig mit einem Gemeindevertreter gesprochen habe, stellte sich heraus, dass der damalige Bürgermeister keinen Nachfolger fand. Ich interessierte mich für das Amt, und so musste ich erst auf die Liste, damit ich kandidieren konnte. Einige unterschrieben eine Verzichtserklärung, damit mir der Weg zur Bürgermeisterwahl frei stand.





Haben Sie diese Entscheidung bisher bereut?

Natürlich gibt es Momente, da fragt man sich: "Muss ich mir das antun?" Aber das gibt es bei jedem Job. Es überwiegt bei mir die Freude, dass ich Dinge umsetzen und verändern kann.

Seit 1. Juni gibt es die Dorfbox. Wie funktioniert das System?

Das war die Idee meiner Schwiegertochter Denise Ploner, die auch die Dorfbox betreibt. Sie hatte bereits ein ähnliches System auf ihrem Bauernhof angeboten. Dabei nahmen sich die Leute Eier aus einem Kühlschrank und legten dann das Geld dafür in eine Dose. Sie dachte sich: "Wenn das mit den Eiern funktioniert, kann das auch mit anderen Lebensmitteln funktionieren." So ist die Dorfbox mit vielen Produkten entstanden. Es basiert alles auf Vertrauen und wird sehr gut angenommen. Die Dorfbox ist auch videoüberwacht und so gab es bisher keine Diebstähle.





Haben Sie das Theater "A so a Zirkus" schon gesehen?

Ja, am Freitag, dem 13. Es freut mich, dass die Theatergruppe immer noch so aktiv ist. Es ist eine schöne kulturelle Belebung unserer Gemeinde.

In der Gemeindevertretung sitzt momentan nur eine Frau, Daniela Ziller. Warum?

Ja, leider. Wir hatten drei Frauen, haben aber bei der Wahl Mandate verloren, und so sind zwei Damen ausgeschieden. Viele Frauen sagen aber auch: "Ich habe schon Familie, Beruf und Haushalt. Wann soll ich denn Zeit für die Politik finden?" Das ist schade.

Wie sieht das Vereinsleben in der Gemeinde aus?

Wir haben die freiwillige Feuerwehr, Schützenkompanie, Kameradschaft, Theater-, Musik-, Eisstock- und einen Sportverein. Fußball hat sich leider aufgelöst. Dafür haben wir nun mehr Kinder und Jugendliche, die sich für das Skifahren begeistern und dabei erfolgreich sind, wie zum Beispiel Katharina Ramsauer beim Ski-Freestyle. Auch im Motorsport, genauer gesagt Motocross, sind wir stolz auf Rupert Walkner.

Wie verläuft der Straßenbau Richtung Spielberg und Unterschirl?

Beide Straßen werden komplett erneuert und modernisiert mit entsprechender Tonnenbelastung und Entwässerung. Außerdem werden die Straßen breiter mit mehr Ausweichen. Da das ein großes und kostspieliges Projekt ist, läuft es sicher noch zwei Jahre. Der Parkplatz vor der Mautstelle ist dann nicht mehr Gemeindegrund, sondern gehört der Almgenossenschaft.

Gibt es noch andere Projekte?

Das alte Jungschar-Heim in Krispl ist quasi eine Bauruine. Wir planen gerade ein Mehrzweckhaus für Lagermöglichkeiten. Außerdem möchten wir den Friedhof erweitern. Mit einem Ortsplaner sind wir gerade bei der Ausarbeitung des räumlichen Entwicklungsgesetzes (REK), das gut durchdacht werden muss. Hoffentlich sind wir bis zum Frühjahr 2020 fertig, damit alles genehmigt werden kann und ich wieder Bauplätze zur Verfügung stellen kann.

Und wird auch das Skigebiet Gaißau-Hintersee bald in Bauland umgewidmet?

Das ist mein "Lieblingsthema" (lacht). Nein, im Ernst, bei dem Thema muss man vorsichtig sein. Es gibt die bestehende "Gaißauer Bergbahnen" GesmbH mit vier Gesellschaftern. Der Mehrheitseigentümer ist der Chinese Herr Wang. Wir sind mit ihm nicht in Kontakt. Ich kann daher keine aussagekräftige Auskunft zum Skigebiet geben, weil ich selbst nicht weiß, ob die Bergbahnen aufsperren wollen oder nicht. Es fragen mich immer alle, obwohl ich als Bürgermeister damit praktisch nichts zu tun habe.