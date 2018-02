Wie in einer großen Familie

Die "Kinderwelten" des Roten Kreuz bieten in der Krabbelgruppe genau das, was Kinder von eins bis drei benötigen: Viel Abwechslung aber genausoviel Nestwärme.

Abwechslung und viel Spaß steht für Helena, Lana, Jakob und Karl sowie den 28 weiteren Mädchen und Buben in der Krabbelgruppe "Kinderwelten" auf dem Programm. Leiterin Tanja Schaumburger sorgt seit der Eröffnung 2013 dafür, dass sich jedes der Kinder im eigenen Rhythmus entwickeln darf und die Umgebung so familiär wir möglich gestaltet ist. Pro Gruppe zu acht Kindern stehen zwei Betreuerinnen zur Verfügung, um die die Individualität der Kleinen wahrzunehmen. "Die Nachfrage ist groß, die Warteliste lang. Was mich aber besonders freut, ist die Tatsache, dass viele Anfragen über Weiterempfehlungen hereinkommen", gesteht Schaumburger. Ein Vorteil für Eltern ist überdies, dass die Krabbelgruppe Montag bis Donnerstag von 7 - 16 Uhr sowie am Freitag bis 15 Uhr geöffnet hat und insgesamt nur fünf Wochen pro Jahr geschlossen ist.