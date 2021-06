Wie in uralten Zeiten: Tamsweger Vereinigte freuen sich auf den Hohen Festtag 2021

Das Coronavirus hat der in ihrer Art einzigartigen, schon seit 1738 bestehenden Bruderschaft der "Vereinigten zu Tamsweg" heuer das Abhalten der traditionellen Festwoche im Jänner unmöglich gemacht. Umso mehr freuen sich die Mitglieder des 800 "Veroanigte" starken Männerbundes auf kommenden Dienstag, den 8. Juni: Dann wird in der Tamsweger Großsporthalle zumindest der traditionelle Hohe Festtag in Form eines feierlichen Gottesdienstes (Vereinigten-Hochamt) gemeinsam begangen.

SN/privat/peter bolha Vereinigten-Kommissär Walter Salmer mit seiner Gattin Rosi vor dem Eingang des Gambswirts, der Herberge der einmaligen Bruderschaft.