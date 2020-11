Wie man das Jahr 2020 in elf Rauhnächten hinter sich lässt

Räuchern zwischen Thomasnacht und Dreikönig ist eine sehr alte Tradition. Zwei Bloggerinnen hauchen dem Ritual mit einem Kurs neues Leben ein.

Globale Pandemie, Terroranschlag in Wien, zwei Mal Lockdown, Homeschooling, Heimarbeit, Bangen um an Covid-19 erkrankte Angehörige oder vielleicht 14 Tage lang die eigenen vier Wände nicht verlassen können, weil man in Quarantäne ist. Das Jahr 2020 war, salopp formuliert, der Hammer. Kein Wunder, wenn es für viele Menschen gar nicht schnell genug vorbeigehen kann. Doch verdrängen ist bekanntermaßen auch nicht die Lösung.

Zwei Bloggerinnen plädieren daher dafür, das Jahr 2020 ganz bewusst Revue passieren zu lassen. Sie haben ...