Wie man zur dritten Impfung kommt

Aufgrund der wachsenden Zahl von Impfdurchbrüchen forciert Salzburg die Auffrischungsimpfung. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gesundheitsreferent Christian Stöckl stellte am Dienstag einen detaillierten Fahrplan für die dritte Coronaimpfung in Salzburg vor, der über die bisherigen Impfaktionen hinausgeht. Neben dem Nationalen Impfgremium hat am Montag auch die europäische Arzneimittelbehörde eine Auffrischungsimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer empfohlen.

Stöckl fordert aber darüber hinaus noch verbindlichere Richtlinien in einem Erlass des Gesundheitsministeriums, die nicht nur die Risikopatienten im Fokus haben. "Eine Empfehlung ist für viele Menschen zu wenig Motivation, sie warten dann noch zu", sagte Stöckl im SN-Gespräch. Tatsächlich würden aber alle Experten vom Nationalen Impfgremium bis zu den führenden Coronamedizinern in Salzburg betonen, dass die Datenlage für eine Auffrischungsimpfung eindeutig sei. Die wachsende Zahl an Impfdurchbrüchen, wie auch an der Erkrankung führender Landespolitiker deutlich wurde, erhöht zudem den Druck, Auffrischungsimpfungen zu forcieren. Richard Greil, Primar der Uniklinik für Innere Medizin III, wies etwa, wie berichtet, auf israelische Daten vom September mit mehr als einer Million Menschen über 60 Jahre hin: Eine dritte Impfung verringerte die Infektionsrate um das 11,3-Fache und die Rate einer schweren Erkrankung um das 19,5-Fache.

Mit Stand vom Dienstag haben nach Angaben Stöckls bereits 4417 Salzburger den dritten Stich erhalten. So wurden neben Hochrisikogruppen in der Uniklinik vor allem Senioren in bisher 40 Heimen geimpft. Vorrangig sind im nächsten Schritt die über 65-Jährigen. Stöckl und Impfkoordinator Rainer Pusch antworten auf die häufigsten Fragen zur Drittimpfung.



1. Wann soll ich meine dritte Impfung erhalten?

Sechs bis neun Monate nach Abschluss der Vollimmunisierung sind zunächst neben den bereits einleitend genannten und zum Teil schon geimpften Gruppen Personen über 65 Jahre an der Reihe, sie zählen zu den Risikogruppen.

Stöckl verweist hier auch darauf, dass im Oktober bis in den November hinein vor allem auch das Gesundheitspersonal ein drittes Mal geimpft werden soll, weil der Großteil von ihnen den Impfstoff von AstraZeneca erhalten hat. Grundsätzlich gilt für alle AstraZeneca-Geimpften, sich nach sechs Monaten noch einmal mit Biontech/Pfizer impfen zu lassen.

Wer einen mRNA-Impfstoff erhalten hat (Moderna oder Biontech/Pfizer), soll eine Auffrischungsimpfung nach neun bis zwölf Monaten bekommen. Genesene erhalten eine weitere Impfung, wenn sie bisher nur ein Mal geimpft sind, nach den oben beschriebenen Kriterien. Haben sie bereits zwei Impfdosen erhalten, ist keine Auffrischung nötig.



2. Wo kann man sich zur Drittimpfung anmelden?

Alle Salzburgerinnen und Salzburger, die in der Impfplattform des Roten Kreuzes eingetragen sind, werden automatisch knapp vor Ablauf der jeweiligen Frist informiert. Danach hat man drei Monate Zeit, sich dort anzumelden, wo man seine Erst- oder Zweitimpfung erhalten hat. Wer nicht fristgerecht eine Aufforderung erhält, weil er/sie aus unterschiedlichen Gründen dort nicht eingetragen ist, kann sich selbst anmelden. Wer in der Impfstraße geimpft wurde, meldet sich dort an oder sonst beim Hausarzt. Grundsätzlich will man die Coronaimpfungen, wie Stöckl betont, mittelfristig vollständig zu den Hausärzten verlagern. Wer also beim Hausarzt geimpft wurde, der sollte sich auch dort die Auffrischung holen.

Impft der eigene Hausarzt nicht mehr, sollte man im System Hausarzt bleiben. Der dritte Stich erfolgt vorerst mit Biontech/Pfizer, den die EMA bereits zugelassen hat. Für Moderna ist die Zulassung beantragt.

Impfordinationen findet man unter folgendem Internetlink:

salzburg.gv.at/corona-impfung



3. Dritter Strich trotz Antikörpern im Blut?

Ja. Maßgeblich ist die Empfehlung des Impfgremiums. Bisher gibt es noch keine wissenschaftlichen Daten, bei welchem Antikörperbefund ein ausreichender Immunschutz besteht.



4. Auffrischungsimpfung nach Johnson & Johnson?

Jüngste Daten zeigen, dass der Impfschutz nach einmaliger Immunisierung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson durch eine weitere Dosis frühestens 28 Tage nach dem Erstimpftermin verbessert werden kann. Dafür kann der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder eine weitere Dosis Johnson & Johnson eingesetzt werden. Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden und von Covid-19 genesen sind, können eine Zweitimpfung sechs bis neun Monate nach der Erstimpfung erhalten.