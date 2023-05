Wie Melonen auch in unseren Breiten wachsen: Radstädter Gartenbauverein gibt Tipps

Der Radstädter Gartenbauverein "Kreitln und Gmias" weiß, wie auch in den Gärten unserer Breiten Wasser- und Zuckermelonen wachsen. Diese und andere Geheimtipps verraten die Experten des Vereins auch beim Bio-Jungpflanzenmarkt am 14. Mai in Radstadt-

Der Radstädter Verein "Kreitln und Gmias" kennt sich in Sachen Gartenbau bestens aus. Die Mitglieder machen aus ihren Geheimtipps aber schon lange kein Geheimnis mehr. Sie wissen, dass warme Sommertemperaturen mittlerweile sogar den Anbau von exotischen Pflanzen möglich machen. "Melonen halten Einzug im Alpenraum", sagt das Trio vom Gartenbauverein. "Wer nicht auf den Import von Obst aus fernen Ländern setzen möchte, kann auch im eigenen Garten oder auf dem Balkon Wasser- und Zuckermelonen anbauen. Eine regionale Alternative, die zudem für eine geschmackliche Vielfalt sorgt."

Dabei eignen sich zwei Sorten für den Anbau in unseren Breiten besonders: "Die Wassermelonensorte ,Sugar Baby' und die Zuckermelone ,Petits gris de Rennes'. Letztere kommt sogar mit weniger warmen Bedingungen zurecht." Dennoch empfiehlt sich laut den Gartenbauexperten und -expertinnen der Anbau entlang der Hausmauer und der Verzicht auf kaltes Wasser beim Gießen. "Zum Schutz vor Pilzkrankheiten eignet sich Schachtelhalmbrühe, die vorbeugend alle zwei Wochen an drei Tagen hintereinander 1:10 mit Wasser verdünnt auf die Pflanzen gesprüht wird. Die Melonen haben einen besonders hohen Nährstoff- und Lichtbedarf, weshalb sie sich nicht zum Anbau in Mischkultur eignen. Wichtig für eine ertragreiche Ernte ist aber, dass mindestens zwei Pflanzen einer Sorte beziehungsweise einer Art angebaut werden."

Die optimale Reifezeit erkennen

Eine optimale Erntezeit ist erreicht, wenn die Melonen bei einem dumpfen, hohlen Klang auf Druck reagieren und der Fruchtstiel eingetrocknet ist. Auch der süßliche Duft der Zuckermelonen gibt Hinweise auf die Reife. Einmal geerntete Melonen reifen nicht nach und schmecken langweilig, überreife Früchte verlieren rasch an geschmacklicher Qualität. Wer die Melonen selbst anbaut, kann sich also auf eine besonders süße Ernte freuen, da der Erntezeitpunkt optimal gewählt werden kann. Tipp vom Verein: Gegrillte Wassermelonen sind eine leckere Abwechslung zum klassischen Melonen-Genuss. Einfach in Scheiben schneiden und auf dem Grill anbraten. Für eine sommerliche Note kann man die gegrillte Melone mit Kräutern wie Basilikum und Minze verfeinern.

Jungpflanzenmarkt am 14. Mai in Radstadt

Wer jetzt Lust auf den eigenen Melonenanbau bekommen hat, sollte am Pflanzenmarkt in Radstadt vorbeischauen. Dort gibt es am 14. Mai von 10 bis 16 Uhr unter anderem auch Zucker- und Wassermelonen zu kaufen. Mit etwas Geduld und der richtigen Pflege steht der süßen Ernte im eigenen Garten nichts mehr im Weg.