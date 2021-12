Wie "Mister Stainer" aus Lofer zum TV-Star in Jordanien wurde

Der Weltreisende Arno Stainer senior aus Lofer fand in Jordanien jene Gastfamilie wieder, die ihn vor 55 Jahren aufgenommen hatte.

Man könnte zu dem Pinzgauer auch "Mister Sieben Weltwunder der Neuzeit" sagen. Denn er hat alle besucht: Chichén Itzá auf Yucatán in Mexiko, die Chinesische Mauer, das Kolosseum in Rom, Machu Picchu in Peru, die Christusstatue in Rio und den Taj Mahal in Indien. Und im Oktober nun als Letztes die Felsenstadt Petra. Diese liegt in Jordanien, wo Stainer sogar eine kleine Berühmtheit erlangt hat. Denn in der Stadt Irbid suchte er nach den Spuren jener Gastfamilie, die den Reisenden ...