Wie Patienten die Krise überstanden haben

Die Angst, sich beim Arztbesuch mit Corona anzustecken, ließ vorläufig viele Abstand nehmen. Vieles stand wochenlang still. In der Blüte der Pandemie sank die Frequenz in den heimischen Arztpraxen um 80 bis 90 Prozent.

SN/sw/pixabay Die Telemedizin hat durch die Coronakrise an Schwung gewonnen, den Arztpraxen blieben viele aus Angst vor einer Ansteckung fern.