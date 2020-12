Wie Pinzgauer den Heiliger Abend während des 2. Weltkrieges verbrachten

Die Facebook-Seite "Historischer Pinzgau" ist eine Fundgrube - etwa für diese Erinnerung aus Weißbach. Ein Historiker aus Bramberg initiierte die Seite.

Das Weihnachtsfoto aus dem Jahr 1941 zeigt Frauen und ihre Kinder in der Stube der Familie Möschl vom Asenbauern im Ortsteil Pürzlbach. Die Asenbäuerin war Witwe, ihr Mann ist schon 1939 an einer Lungenentzündung gestorben. Die Söhne Sepp und Stefan sind im Krieg gewesen. Später mussten noch zwei Buben einrücken: der Hans und der Wast Möschl. Die gute Nachricht jedoch gleich vorab: Alle vier Asenbauer-Söhne überlebten das Jahr 1945 und konnten letztendlich wieder nach Hause zurückkehren. Ein Umstand, den so ...