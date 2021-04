Wie Salzburger Autofahrer mit ihren Kennzeichen die Polizei ärgern

Ein auf Wunschkennzeichen untersagtes Kürzel beleidigt Polizisten als Bastarde. Dennoch können einige Fahrzeuglenker unbehelligt damit durch die Gegend fahren. Die Behörden sind machtlos.

Die Abkürzung ACAB sticht ab und zu als Schmiererei auf Gebäudemauern ins Auge. 2017 haben Unbekannte die Buchstaben auf die Gondeln der alten Kohlmaisbahn in Saalbach gesprüht. Auch auf Transparenten von Hardcorefans in Fußballstadien ist der Code da und dort zu lesen.

ACAB steht für "All cops are bastards" - alle Polizisten sind Bastarde. In Salzburg dürften auch einige Pkw-Lenker das Kürzel als Wunschkennzeichen durch die Gegend fahren. Und das, obwohl die provokante Aufschrift per Erlass des Verkehrsministeriums ...