Wie Salzburger Gemeinden Olympiagold belohnen

Heute, Dienstag, empfängt Salzburg seine Skihelden. Früher wurden Olympioniken mit Grundstücken beschenkt. Das ist heute nicht mehr möglich.

Worin besteht der Wert von Goldmedaillen? In Marcel Hirschers Fall dienen sie zur Vollendung einer großen Karriere - ähnlich wie bei Annemarie Moser-Pröll in Lake Placid 1980. Die sechsfache Gesamtweltcupsiegerin errang in den USA das heiß ersehnte erste Olympiagold. "Alle haben mich auf das fehlende Gold angesprochen. Als ich es erreicht habe, ist eine große Last von mir abgefallen", erinnert sich die Ski-Ikone. Am 4. März 1980 wurde die Kleinarlerin nach einer Triumphfahrt durch Salzburg per Helikopter in ihren Heimatort eingeflogen.