Wie sich Einsatzkräfte auf die Tunnelsanierung im Pongau vorbereiten

Um in Pfarrwerfen die Zufahrt zum Feuerwehrhaus zu gewährleisten, installiert die Asfinag an der Autobahnausfahrt eine Ampel, "deren primärer Zweck das Freihalten der Zufahrt für die Einsatzdienste im Ereignisfall ist", heißt es beim Autobahnbetreiber auf Nachfrage. Der Pfarrwerfener ÖVP-Bürgermeister Bernhard Weiß berichtet, dass es in seiner Gemeinde an Spitzenstautagen zuletzt schon Probleme gegeben habe, dass Einsatzkräfte in die Zeugstätte gelangen: "Wir hoffen nur, dass das nicht irgendwann zu einem großen Konflikt für die Einsatzkette führt."

Keine Spezialpläne bei Rettung und Krankenhaus

Beim Roten Kreuz räumt man mit Blick auf die Tunnelsanierung ein, dass Baustellenbereiche immer eine Herausforderung seien. "Wir haben aber die Zusage, dass die Arbeiten so geplant werden, dass die Zufahrt in den meisten Bereichen ohne Sperren funktionieren wird", sagt der stellvertretende Landesrettungskommandant, Stefan Herbst. Im Notfall müsse man in Kooperation mit der Polizei eine Richtungsfahrbahn sperren, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten.

Für das Rotes Kreuz stellt die Tauernautobahn aber auch eine wichtige Verbindung zwischen den Krankenhäusern im Bundesland dar. Bei Patienten mit speziellen Krankheitsbildern kann ein schneller Transport, etwa von Schwarzach in eine Klinik in der Stadt Salzburg, notwendig werden, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Stefan Herbst erwartet diesbezüglich keine großen Probleme: "Am Tag wird der Großteil solcher Sekundärtransporte ohnehin geflogen und in der Nacht wird der Verkehr nicht das große Problem sein." Bei den Notarzthubschraubern habe man selbst im einsatzreichen Winter keine Ressourcenprobleme.

Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach plant man laut Pressesprecher Lars Atorf aktuell noch keine expliziten Maßnahmen für die Zeit der Tunnelsanierung. Die allermeisten Patienten könne man ohnehin selbst versorgen. Atorf räumt aber auch ein: "Im Einzelfall kann das gerade im Winter, wenn es am frühen Abend schon zu dunkel für einen Hubschrauberflug ist, schon auch zu Verzögerungen bei Überstellungen führen."

Pannenstreifen für den Linienbus

Um die Verzögerungen im Pendlerverkehr möglichst gering zu halten, versucht man seitens des Landes und der Asfinag, den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. Insgesamt sechs zusätzliche "Expressbusse" von Eben nach Salzburg sollen dazu ihren Teil beitragen. Für die Dauer der Arbeiten dürfen diese Busse bei Staus auch auf den Pannenstreifen ausweichen. Auf die Frage, ob dieser im Staufall nicht für die Rettungsgasse reserviert sei, heißt es von der Asfinag: "Der öffentliche Linienbus wird am Beginn des Staus auf den Pannenstreifen ausweichen und so am Stau vorbeifahren - sobald vor den Tunnels die einspurige Verkehrsführung beginnt, ordnet er sich wieder in den Verkehr ein." Schilder würden darauf hinweisen, beim Bilden der Rettungsgasse genug Platz für den Bus freizuhalten. "Die Autobahn ist dafür ausreichend breit", versichert ein Unternehmenssprecher.

"Arbeiten sind alternativlos"

Alle Gesprächspartner betonten unisono, dass die Bauarbeiten zwar lästig aber auch verständlich seien. Bernhard Weiß, der aktuell auch Vorsitzender der Pongauer Bürgermeisterkonferenz ist, fasst zusammen: "Die in vielen Sitzungenen besprochenen Sanierungsarbeiten der Asfinag sind alternativlos. Wir haben sämtliche Varianten durchgespielt und diese Option ist die einzig taugliche: Es ist so die kürzeste Bauzeit."