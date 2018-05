Wie sich Mode und Wald in Einklang bringen lassen

Schülerinnen und Schüler der Modeschule Hallein haben eine Kollektion zum Thema Wald in Kooperation mit der Landesforstdirektion kreiert und kürzlich im Steintheater in Hellbrunn präsentiert.

Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung des Projektes durch Schülerinnen und Schüler des III. Jahrgangs hatten die Gäste die Gelegenheit, sich frei im Gelände des Steintheaters zu bewegen und die Ausstellungsobjekte zu besichtigen. Welche Geschichten sich dahinter verbergen und was sich die Jungdesigner dabei gedacht haben, konnte im ebenfalls von den Schülern gestalteten Projektkatalog nachgelesen werden.

Untermalt wurde die Veranstaltung durch die experimentellen, zum Veranstaltungsort passenden, Gitarrenklänge von Yorgos Pervolarakis. Die Besucher zeigten sich begeistert von den überaus gelungenen "Geschichten aus dem Wald", die in dieser atemberaubenden Kulisse in Szene gesetzt wurden.

Bei den Initiatoren des Projekts handelt es sich um Ludwig Wiener, Rupert Haupolter und Josef Egger von der Salzburger Landesforstdirektion. "Unglaublich, welch spannende Aspekte die jungen Modedesigner zum Thema Wald aufgegriffen haben. Sie machen durch ihre Kreationen eindrucksvoll deutlich, wie vielfältig unser Wald ist und das auf so künstlerische Art und Weise. Wir gratulieren den Schülerinnen und Schülern von ganzem Herzen zu ihren tollen Kreationen und freuen uns sehr über die gelungene Zusammenarbeit."

Die Modeschülerinnen ließen ihrer Fantasie freien Lauf: Die Zellstruktur von Moosen, die symbiotische Beziehungen zwischen Pilzgeflechten, die Beschaffenheit von Baumrinde, aber auch Zersetzungsprozesse im Wald, Harz und Dornen, oder vernetztes Wurzelwerk und die Blätter im Wald dienten ihnen als Inspirationsquelle.



Daniel Kaserbacher beschreibt sein Modell "The dying of a tree" wie folgt: "Für mich ist der Baum ein Symbol für Kraft, der trotzdem immer wieder ausgeraubt und ausgesaugt wird, nicht nur vom Borkenkäfer. Ich habe in meinem Modell die morbide Seite, den Wurmfraß und den damit verbundenen Zersetzungsprozess aufgegriffen. Auch die Faszination am Zerfall habe ich als gigantische Labyrinthe und entsprechende textile Strukturen in meine Geschichte aus dem Wald eingearbeitet."

Julia Kirnich wiederum greift in ihrem Modell mit dem Titel "Vom Leben gezeichnet" den Baum als Individuum auf, der über ganz persönliche Erfahrungen, Erinnerungen und Erlebnisse verfügt: "Die Lebensgeschichte des Baumes kommt für mich in der Rinde zum Ausdruck. Die Leitgefäße der Rinde habe ich durch feine, grüne Stickereien dargestellt, die Rinde als transparentes Überkleid. Die voluminösen Ärmel sollen die Auswucherungen am Baum symbolisieren, die von Schuppen und Flechten bewachsen sind."









(SN)