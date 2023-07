Wie St. Johann die Nächte beleben will

Auf die Frage, warum man in St. Johann nicht schon früher auf die nächtlichen leeren Straßen reagiert habe, meint Rudolf Huber: "Ich glaube nicht, dass hier seitens der Gemeinde etwas falschgelaufen ist. Beispielsweise versuchten wir beim Silbergasser, im Erdgeschoß einen Gastrobetrieb hineinzubekommen. Die Lage dafür wäre perfekt, doch aufgrund der hohen Mietpreise ist der Betreiber schließlich abgesprungen. Die Gemeinde sitzt hier nicht an einem langen Hebel."

"Ideen von Unternehmen sollen unterstützt werden"

Diese Meinung teilt auch Evi Huber, wenn auch mit einem "Aber": "Natürlich stimmt es, dass die Gemeinde keinem Inhaber vorschreiben kann, was er mit einer freien Geschäftsfläche zu tun hat. Unternehmer zeigen aber reges Interesse an St. Johann und kommen nicht selten mit Ideen auf mich zu. Als Gemeinde kann man diese Ideen sehr wohl hören und gegebenenfalls in der Umsetzung unterstützen."

Für die Zukunft plant Rudolf Huber ein verbessertes Angebot für die Jugend: "Bei den Vereinen und im Sport funktioniert das Angebot in St. Johann ganz gut - doch im Nachtleben braucht es ein neues und geändertes Angebot."

An Ideen mangelt es dabei der SPÖ-Vizebürgermeisterin nicht: "Wir haben auch im Zentrum Möglichkeiten, kurzfristig Angebote zu schaffen. Beispielsweise im Stadtpark. St. Johann braucht einfach Ideen und Visionen, an denen wir gemeinsam mit den Leuten arbeiten und diese dann umsetzen. Dann muss aber auch endlich etwas getan werden, denn die Stadt braucht etwas Neues, um wieder belebt zu werden. Dazu müssen wir alle Bürger - egal ob Senioren oder die Jugend - mit an Bord holen. Längerfristig gibt es sicherlich auch Chancen für eine größere Lokalität etwas außerhalb des Stadtkerns."

Keine Zeit mehr für bürgermeisterliche Alleingänge

Konkret sprechen beide Vizeortschefs hier die bald schließende Kika-Filiale und die Industriestraße mit fast deckungsgleichen Ideen an. "Ich war dazu auch schon in Kontakt mit ein paar interessierten Unternehmern", schildert Evi Huber. "Wenn meine Ideen in der Gemeinde scheinbar Anklang finden, freue ich mich natürlich. Am wichtigsten ist, dass wir das Zwischenmenschliche und den Bürger in den Mittelpunkt stellen."

Diese Meinung teilt auch Rudolf Huber: "Die Zeit, in der der Bürgermeister alleine entscheidet, wo es langgeht, ist vorbei. Das gilt sowohl für die Belebung der Stadt, für Soziales als auch für den Verkehr. Manchmal liegt die Lösung in den Gesprächen - gerade wenn ich etwas Vielfältiges schaffen will."