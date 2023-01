Wie Tennengauer Gemeinden die Klimaziele erreichen wollen

Um den Klimawandel zu verlangsamen oder zu stoppen, hat sich das Land in seiner Klima- und Energiestrategie SALZBURG 2050 zum Ziel gesetzt, bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral und energieautonom zu sein. Um die Klimaziele zu erreichen, sind auch die Gemeinden gefordert. Die Tennengauer Nachrichten haben nachgefragt.

Weiße Bänder aus Kunstschnee in braun-grüner Wiese waren nicht nur in diesem Winter in Tennengaus Skigebieten oft zu sehen. Seit einigen Jahrzehnten gibt es in vielen Wintern immer weniger Schnee, die Gletscher verlieren deutlich an Masse und im Sommer wird Hitze zu einem immer größeren Problem, auch in höheren Lagen.

Das Klima verändert sich. Die Monate Mai bis Oktober 2022 waren laut ZAMG die sonnigsten und wärmsten seit Messbeginn. Vermehrt auftretende Wetteranomalien und Extremwetterereignisse werden von der überwiegenden ...