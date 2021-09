Wie viele Corona-Impfdosen bislang in Salzburg verworfen worden sind

2200 Impfdosen sind seit Jahresbeginn weggeschmissen worden. Der Großteil davon ist auf eine Sonderlieferung zurückzuführen, die bereits sehr knapp vor dem Ablaufdatum stand.

Am 27. Dezember 2020 sind die ersten Corona-Impfdosen in Salzburg eingetroffen. Was damals ein knappes Gut war, ist heute in Überfluss vorhanden. Die SPÖ wollte in einer schriftlichen Anfrage im Landtag wissen, wie viele Impfdosen seit Beginn des Jahres verworfen worden sind. Die zuständige Abteilung spricht in ihrer Antwort von 365 Vials - und meint damit 365 Fläschchen. Je nach Impfstoff beinhaltet ein Fläschchen unterschiedlich viele Dosen. Bei Biontech/Pfizer sind es sechs Dosen je Vial, bei Moderna und AstraZeneca zehn, ...