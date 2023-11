Wie das Winterfest vorbereitet wird

Stefanie Tschernuth gibt einen Einblick in ihre Arbeit als Marketing-Manager. Das Winterfest Festival wird am 29. November 2023 im Theaterzelt im Volksgarten eröffnet. Allein im letzten Jahr kamen über 19.000 Zuschauer. Head of Marketing, Stefanie Tschernuth, kennt die Hintergründe.

Wie geht man daran, ein solch großes Fest zu organisieren?Stefanie Tschernuth: Wichtig sind einerseits sehr gute Kommunikation und andererseits ein Kernteam, das sich aufeinander verlassen kann. Unser Team ist nämlich sehr klein, viele der Arbeitsschritte greifen ineinander und einige Arbeitsbereiche überschneiden sich teilweise. Die Geschäftsführung bzw. die Künstlerische Leitung, die Produktionsleitung und die technische Leitung bauen das Fundament und leisten die organisatorische Arbeit bereits im Frühling. Wir vom Marketing steigen etwas später mit ein und sorgen für den Außenauftritt, der nötig ist, um unser Publikum mit Informationen zu versorgen, die ihnen Lust aufs Winterfest machen.

Man kann das Spiegelzelt für Veranstaltungen mieten. Wie läuft das ab?Das Spiegelzelt kann dieses Jahr aufgrund der großzügigen Unterstützung der Familie Porsche zu unserem Glück wieder Teil des Winterfest sein. Es handelt sich um ein historisches Zelt mit Buntglasfenstern, Sitznischen und Jugendstil-Charme und war zuletzt 2015 Teil des Winterfestes. Heuer wird das "Danspaleis" wieder zur Bühne für Konzerte, Tanzabende, DJs und mehr. Da es eines von nur wenigen noch weltweit intakten Spiegelzelten ist, und kürzlich komplett renoviert wurde, bietet es sich natürlich auch als einzigartiger Ort des Zusammenkommens für Firmenevents an. Aktuell ist es möglich, das Spiegelzelt für eine Firmenfeier zu buchen und diese mit einer Circus-Performance zu kombinieren. Ein externer Caterer stellt das Fingerfood bereit. Die Bar ist immer geöffnet und versorgt die Gäste mit Snacks und erfrischenden Getränken.

Wie viele Eventtechniker sind beim Winterfest nötig?Aufgrund der großen Infrastruktur, die wir heuer im Volksgarten aufbauen, ist unser Technikteam größer als in den letzten Jahren. Neben dem Theaterzelt gibt es das Circusfoyer, zwei Compagniezelte und das Spiegelzelt, die rund um die Uhr betreut werden müssen. Das Winterfest wird jedes Jahr von Grund auf neu aufgebaut. Unser erfahrenes Team stellt nicht nur die Zelte auf, sondern baut auch maßgeschneiderte Böden, sorgt für die Sanitäranlagen, Licht und Heizungen. Wenn dann alles steht, trifft unser Dekoteam ein und sorgt dafür, dass man sich in den Zelten auch richtig wohl fühlt.



Welche Maßnahmen gehören zur Ausrichtung des Winterfestes als Green Event?Der Schutz der Umwelt ist uns ein sehr großes Anliegen. Daher erfolgt die Beheizung der Zelte mit Unterstützung des Land Salzburgs und der Salzburg AG mit Fernwärme, um so Luftschadstoffemissionen zu reduzieren und Co₂ einzusparen. Wir bewerben die Anreise zum Festival mit dem öffentlichen Verkehr stark, achten auf sparsamen Ressourcenverbrauch und vermeiden Einweg-Produkte und Dekorationen.



Schreibt man Circus oder Zirkus? Unter "Zirkus" stellt man sich gemeinhin eher den traditionellen Zirkus vor, der in einigen Bereichen nicht mit dem zeitgenössischen zu vergleichen ist. Wir schreiben den Circus in Anlehnung an den Cirque Nouveau mit C. Dieser wurde um 1970 in Frankreich gegründet und verbindet Varieté, Akrobatik, Livemusik, darstellende Künste und Tanz.

Welche Kindheitserinnerungen verbinden Sie mit dem Circus? Meine erste Erinnerung ist der Wanderzirkus, der unterhalb unseres Hauses in Oberösterreich auf der Wiese gastierte. Das war ganz traditionell mit Clowns, Ponys, einem Lama, Akrobatinnen und Akrobaten. Als ich nach Salzburg kam, lernte ich das Winterfest kennen und erkannte, dass sich zeitgenössischer Circus vom Traditionellen unterscheidet.

Wer wählt die Darbietungen aus?Das künstlerische Angebot des Festivals gestaltet Robert Seguin. Er ist sowohl künstlerischer Leiter als auch Geschäftsführer. Das Ziel ist dabei natürlich, spannende, relevante Produktionen aus der sich ständig wandelnden und neu erfindenden Welt des zeitgenössischen Circus nach Salzburg zu bringen. Das Winterfest ist übrigens unter Künstlern und Veranstaltern weltweit bekannt und sehr geschätzt. Immer ist die Freude bei den Compagnien sehr groß, wenn sie für das Winterfest engagiert werden. Auch jene, die schon einmal Teil des Winterfests waren, freuen sich immer wieder zu kommen.

Was liegt dem Team besonders am Herzen?Wir freuen uns schon sehr auf das diesjährige Festival. In den letzten Jahren ist unser neues Team sehr eng zusammengewachsen und gemeinsam das Winterfest zu gestalten und zu organisieren, ist für uns Herzenssache. Unser Team wächst während der Festivalzeit sogar auf über 50 Personen an.

Wir hoffen, auch dieses Jahr das Publikum begeistern zu können, und dass nach der langen Vorbereitungszeit im "kleinen Kämmerlein" das Publikum wieder unvergessliche Abende beim Winterfest erleben wird.