In der Stadt Salzburg brannten in der Nacht auf Dienstag wieder Papiercontainer in zwei Stadtteilen. Das berichtet die Polizei. Unbekannte Täter hatten sie laut Aussendung zwischen 02.20 Uhr und 02.50 Uhr angezündet. Außer an den Containern sei kein Sachschaden entstanden, es sei auch niemand verletzt worden.

Damit setzt sich eine Serie fort, die im Herbst 2020 begonnen hatte.