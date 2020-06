Wieder Brandalarm im Gut Guggenthal: Großeinsatz bei Ceconi-Villa

Dienstagfrüh sind gleich drei Feuerwehren nach Guggenthal (Gemeinde Koppl) ausgerückt - dort wo fast auf den Tag genau vor zwei Jahren bereits ein Großbrand im denkmalgeschützten Industrieensemble gewütet hatte.

Kurz vor sieben Uhr früh hatte die Landeswarnzentrale (LAWZ) den Alarm ausgelöst: "Brand in Guggenthal (Koppl) in der Brauhausstraße neben der alten Brauerei. Die Feuerwehr Koppl und Hof mit den Löschzügen Guggenthal, Ladau und Schwaighofen waren im Einsatz. Ebenfalls wurde die Drehleiter der Berufsfeuerwehr angefordert," hieß es in einer ersten Mitteilung.

Feuerwehrkommandant Josef Ebner sagte den SN am Ort des Geschehens: "In einem der Gebäude war in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen." Dieser sei nach kurzer Zeit gelöscht worden. Mit Drohnen sowie aus der Perspektive des Drehleiterkorbes wurde die Einsatzstelle auch von oben in Augenschein genommen, um allfällige Glutnester zu entdecken.

Das am Dienstag betroffene Objekt, die denkmalgeschützte Ceconi-Villa, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu jenem Gebäude, das am 24. Juni 2018 in den Morgenstunden von einem Großbrand endgültig vernichtet worden war. Als Ursache für das Feuer nannten Ermittler Brandstiftung - ob fahrlässig oder vorsätzlich ließ sich aufgrund der Auswirkungen der massiven Brandlast allerdings nicht mehr zweifelsfrei feststellen.

Die historische Brauereiensemble Guggenthal ist seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben. Mehrere Projekte zur Revitalisierung des Gebäudeensembles waren jeweils gescheitert. Das Bundesdenkmalamt gab die Brandstatt im November 2019 dann zum Abriss frei.

Der Koppler Bürgermeister Rupert Reischl (ÖVP) sagte in einer ersten Reaktion: "Gott sei Dank ist die Feuerwehr so schnell gekommen und hat den Brand löschen können. Das wäre sonst ein Riesenverlust für das Gut Guggenthal gewesen." Mehrere Anrufer hätten zum Glück gleich Alarm geschlagen.

