Wieder brutale Gewalt sowie Drogenhandel: Zwei Junge Angeklagte in Salzburg zu Gefängnis verurteilt

Das Maison de Plaisir in der Steingasse war das älteste Etablissement Salzburgs. Nun hat die Immobilie einen neuen Eigentümer. Ein Hotelbetrieb wäre theoretisch möglich.

Jung, risikobereit und ein begnadeter Tüftler. Der Salzburger Handwerkspreis geht heuer an den Pinzgauer Andreas Zimmer. Sein vierteiliges Splitboard ist Tourenski und Snowboard in einem.

Ab 2027 wird es in den beiden Volksschulen in Salzburg-Lehen "Lernhäuser" geben. Junge und ältere Kinder lernen dort mit- und voneinander. Die Stadt investiert in das Projekt 35 Millionen Euro.