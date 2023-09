Wieder einmal gilt das "Prinzip Hoffnung"

Die Meinungen über das kleine Skigebiet Gaißau-Hintersee gehen mittlerweile stark auseinander. Während die umliegenden Gemeinden aus nachvollziehbaren Gründen um den Erhalt der Skischaukel kämpfen, schauen innergebirg viele einigermaßen verdutzt auf die jahrelangen verzweifelten Bemühungen und gescheiterten Versuche, das "Mini-Skigebiet" auf feste Beine zu stellen.

Es ist ja auch wie verhext: Wie man es macht, macht man es falsch, könnte man sagen. Der (angeblich) finanzstarke chinesische Investor hat das Skigebiet ebenso versauern lassen wie der vermeintlich verlässlichere - weil greifbarere - einheimische Unternehmer wenig später. Jetzt also ein weiterer Versuch. Hört man sich in der Region um, ist der Wunsch nach dem Erhalt des Skigebiets auch in der Bevölkerung nach wie vor groß. Die betroffenen Gemeinden haben ein funktionierendes Skigebiet aus touristischer und gesamtwirtschaftlicher Sicht dringend nötig. Und nicht zuletzt profitieren am Ende auch die großen Skigebiete im Innergebirg von kleinen Gebieten, in denen der Nachwuchs das Skifahren lernt.

Mit einem Winterbetrieb allein ist es im niedrig gelegenen und immer weniger schneesicheren Gaißau-Hintersee auf lange Sicht freilich nicht getan. Es wird hier ein umfassendes Ganzjahreskonzept brauchen. Den jetzt in den Vordergrund getretenen Akteuren ist das zuzutrauen. Wieder einmal.