Wieder großer Felssturz im Tennengebirge - "hier lauert noch ein großer Brocken"

Der Tiroler Kogel in Werfen gibt keine Ruhe. Wieder donnerten Tausende Tonnen Gestein ins Tal. Sicher ist: Ein weiterer Felssturz steht bevor. Aber wann?

Das Tennengebirge bröckelt, was man in den vergangenen Monaten besonders unterhalb des Tiroler Kogels oberhalb von Werfen sehen konnte. Erst vor Kurzem filmten Einheimische, wie zirka 8000 Tonnen Gestein im freien Fall ins Tal donnerten und dort zerbröselten. Gerald Valentin vom Landesgeologischen Dienst überraschte das nicht, er beobachtet die Wand mit Argusaugen.



"Es ist eine neuralgische Stelle auf zirka 2200 Metern Seehöhe, wo bereits Anfang Oktober 2020 zirka 5000 Kubikmeter aus der Wand herausgebrochen sind. Jetzt waren es beinahe wieder so viel, also insgesamt mehr als 20.000 Tonnen. Dort oben lauert noch weitaus mehr, wir beobachten daher die Lage genau. Eine akute Gefährdung besteht nicht", sagt Valentin.



SN/land salzburg/melanie hutter Unterhalb der Abbruchstelle befinden sich die Schottergruben Sulzau.



"Hier sieht man es deutlich, der Fels ist ganz anders gefärbt, eine enorme Abbruchstelle. Das Wasser hat hier jahrzehntelang gearbeitet, bis der Brocken herausgebrochen ist", beschreibt Geologe Gerald Valentin, als er im Hubschrauber des Innenministeriums auf zirka 2200 Metern Seehöhe vor der mächtigen Westwand im Tennengebirge unterhalb des Tiroler Kogels schwebt. Diese Stelle ist keine unbekannte, sie ist seit Oktober 2020 unter Beobachtung. "Damals sind zirka 5000 Kubikmeter aus der Wand gebrochen, jetzt dürften es noch einmal so viel sein. Das sind insgesamt mehr als 20.000 Tonnen Gestein. Sie stürzen hier im freien Fall 500 Meter in die Tiefe, treffen auf Fels, wodurch der Dachsteinkalk pulverisiert wird", sagt Valentin.

Derzeit keine akute Gefahr

Unterhalb der Abbruchstelle befinden sich die Schottergruben Sulzau, eine unmittelbare Gefährdung von Gebäuden oder gar Menschen zum Beispiel auf Wanderwegen bestand laut dem Geologen nicht. "Aber es lauert hier noch ein Brocken mit 8000 Tonnen Gewicht, ungefähr so groß wie fünf Einfamilienhäuser, die Spalten sind bereits deutlich zu sehen und massiv. Das müssen wir genau beobachten und gegebenenfalls Bereiche sperren."



SN/land salzburg/melanie hutter Erkundungsflug. SN/land salzburg/melanie hutter Geologe Gerald Valentin vom Landesgeologischen Dienst mit der Hubschraubercrew des BMI Harald Strimitzer (Pilot) und Hans Leitner (Flight Operator).





Der Experte hebt regelmäßig ab

Dass solche neuralgischen und potenziellen Gefahrenstellen rasch unter die Lupe genommen werden, dafür sorgen unter anderem Pilot Harald Strimitzer und Flight Operator Hans Leitner. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung schaffen sie es, mit dem Hubschrauber des Innenministeriums den Geologen schnell auch an schwierige Stellen zu bringen. "Man muss teils über die Abbruchstelle fliegen oder zumindest nahe heran, um die gesamte Lage beurteilen zu können. Da ist die Zusammenarbeit mit dem Innenministerium eine enorme Hilfe", sagt Valentin. "Ich hatte dadurch in diesen Tagen auch die Gelegenheit, einen anderen Abbruch im Tennengebirge für ein wissenschaftliches Projekt und einen nahe dem Riemannhaus an der Südflanke des Steinernen Meeres zu besichtigen und zu dokumentieren."