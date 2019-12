Esbjörn Svensson, Wolfgang Muthspiel oder Stefano Bollani: Die internationale Jazz-Elite war in den vergangenen 20 Jahren im Bad Hofgasteiner Sägewerk zu Gast. So heiß die Auftritte der Künstler oftmals waren,…

Zuviel Alkohol intus, eine demolierte Verkehrsinsel, ein beschädigtes Auto, kein Führerschein - ein 29-jähriger Mann hat sich Sonntagabend in Wagrain jede Menge Ärger eingehandelt.

Frohe Kunde - 23. Dezember

15 Pongauer Jugendliche verbringen ihre Freizeit ein Mal in der Woche in einer Senioreneinrichtung. Was Jung und Alt dabei voneinander lernen.