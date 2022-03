Wieder mutmaßliche Brandstiftung in der Stadt Salzburg

In der Nacht auf Dienstag kam es erneut zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Stadt Salzburg. Ein bislang unbekannter Täter setzte um kurz vor halb drei am Morgen in Salzburg-Schallmoos Schalungsplatten sowie Gartenmobiliar im Garten eines Wohnhauses in Brand. Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr Schallmoos rasch gelöscht werden. Durch den Brand wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Schadenssumme ist bis dato unbekannt. Die Ermittlungen laufen.

In den vergangenen Tagen kam es in Salzburg immer wieder zu ähnlichen Vorfällen in einem Mehrparteienhaus in Salzburg-Lehen.