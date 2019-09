Wieder Verdacht auf Wolfsriss

Bauer fand auf der Tofernalm eine tote Kalbin.

Am Dienstagnachmittag entdeckte ein Bauer auf der Tofernalm bei Großarl wieder eine tote Kalbin, die möglicherweise von einem Wolf gerissen wurde. Es war in dieser Region die dritte Kalbin innerhalb von zwei Wochen. Noch in der Nacht auf Mittwoch wurde von dem Kadaver DNA-Proben genommen, um nachweisen zu können, dass ein Wolf am Werk war. Es ist auch möglich, dass die Kalbin an einer Krankheit verendet ist und danach angefressen wurde, etwa von Füchsen. Um das auszuschließen, gibt es auch eine tierärztliche Untersuchung auf Krankheiten.

Quelle: SN