Schier täglich zieht die Salzburger Polizei Autolenker unter Suchtgifteinfluss aus dem Verkehr. Am Sonntag waren es deren zwei: In Bruck gestand ein Pongauer (28) bei einer Verkehrskontrolle den vorangegangenen Konsum von Marihuana. Eine ärztliche Untersuchung ergab seine Fahruntauglichkeit. In Bergheim wiederum wurde ein 48-jähriger Flachgauer Lenker kontrolliert - sein Drogentest verlief positiv auf Kokain. In beiden Fällen folgen Anzeigen.