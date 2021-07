Wieder Zwischenfall mit Segelflugzeug im Pinzgau - Notlandung bei Saalfelden

Gut zwei Wochen nach dem Absturz eines Segelflugzeuges in Lofer ist es im Pinzgau neuerlich zu einem Zwischenfall gekommen - der diesmal jedoch deutlich glimpflicher verlief.

Donnerstagnachmittag kam es laut Polizeibericht nämlich zu einer nicht geplanten Außenlandung eines Segelfliegers in Saalfelden. Ein 51-jähriger Pilot aus Bayern startete mit seinem Segelflieger in Oberbayern, um nach Zell am See und wieder zurück zu fliegen - ähnlich wie jender 34-Jährige am 10. Juli.

Laut Angaben des nun havarierten Piloten gab es Probleme mit der Thermik, als er einen Gebirgskamm entlang fliegen wollte, weshalb er sich zu einer Außenlandung in einem Feld entschied. Der Deutsche konnte das Segelflugzeug in einem Feld in Saalfelden landen. Der Pilot blieb unverletzt und das Flugzeug unbeschädigt.