Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn verzögert sich

Ein Jahr nach dem Hochwasser wird um die Bewilligung für den ersten Abschnitt zwischen Niedernsill und Uttendorf angesucht. Dass dieser heuer noch befahren wird, ist unwahrscheinlich.

Nur der Gleisschotter erinnert auf der Trasse westlich von Niedernsill daran, dass hier eine Bahn fahren sollte. Die Gleise und Schwellen sind entfernt. Der Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn nach dem Hochwasser vom Sommer 2021 ist eine Mammutaufgabe, die das Land als Eigentümer noch Jahre beschäftigen wird. Vor allem deshalb, weil die Strecke nicht einfach geflickt, sondern großteils neu errichtet werden muss. Und zwar so, dass sie beim nächsten Hochwasser nicht wieder zerstört wird.

Bei einem konventionellen Wiederaufbau hätte die Bahn wohl Ende 2021 wieder bis Uttendorf und Ende 2022 bis Wald/Vorderkrimml fahren können. Aber die Planung einer hochwassersicheren Variante ist komplex. Man kann die Bahn nicht einfach verlegen, weil man die Grundstücke nicht bekommt oder sie verbaut sind. Auch den Bahndamm zu erhöhen, geht nicht. Die Abflussverhältnisse der Salzach dürfen sich nicht ändern. Das Wasser muss weiter über die Gleise in die Retentionsräume fließen können, damit die Unterlieger nicht geschädigt werden. Also verlegt man die Bahn bei den Überströmstrecken in ein Betonbett: Nach einem Hochwasser kann sie schnell gereinigt und wieder in Betrieb genommen werden. Dort, wo das schlammige Wasser nicht über die Gleise fließt, aber in den Gleisschotter eindringt, der dann aufwändig gereinigt werden muss, darf man die Dämme erhöhen, um mehr Reserven zu haben. Rund 30 Simulationen mussten gerechnet werden, um herauszufinden, wie sich die Maßnahmen auf die Abflussverhältnisse auswirken.

Nun liegen die fertigen Pläne vor, zumindest für den etwa 5,5 Kilometer langen Abschnitt von Niedernsill nach Uttendorf. In der kommenden Woche finden in den Gemeinden die wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Verhandlungen für den Wiederaufbau des ersten Abschnitts statt. Im Februar diesen Jahres hatte man gehofft, die Verhandlungen noch im Frühjahr abwickeln und die Strecke vor Weihnachten wieder bis Uttendorf öffnen zu können. Das gehe sich sicher nicht aus, glaubt der Obmann des Regionalverbands Oberpinzgau, der Mittersiller Bürgermeister Wolfgang Viertler. Er sagt, der Grund für die Verzögerung sei, dass wegen der Komplexität des Vorhabens die Untersuchungen und die Vorbereitung für die Verhandlungen schwierig waren. "Dazu kommt der allgemeine Mangel. Man bekommt keine Planer und keine Angebote. Es gibt nur sehr wenige Büros, die die Expertise für diese Planungen haben." Ein vergleichbares Projekt gibt es in Europa nicht. Viertlers Hoffnung ist es, dass die Bahn im Sommer 2023 wieder bis Mittersill fährt.

Noch nicht begonnen wurde die Planung für den schwierigeren Abschnitt, jenen von Mittersill nach Vorderkrimml. Vor 2025 ist nach derzeitigem Stand nicht mit einer Wiederinbetriebnahme dieser Strecke zu rechnen. Der Gesamtschaden an der Bahn wurde mit 17 Mill. Euro beziffert. Der hochwassersichere Wiederaufbau wird aber um Vieles mehr kosten.