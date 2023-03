Wiederbetätigung: Bedingte Haft sowie Geldstrafen für zwei einschlägig vorbestrafte Männer in Salzburg

Gleich zwei Geschworenenprozesse wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz wurden Donnerstag am Landesgericht Salzburg verhandelt. Im Verfahren unter Vorsitz von Richter Günther Nocker wurde ein 55-jähriger Salzburger zu 18 Monaten bedingter Haft sowie 5400 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt.

Die beiden Verbotsgesetz-Prozesse fanden am Landesgericht Salzburg statt.

Laut Anklage hatte der 55-Jährige - er war schon ein Mal wegen Wiederbetätigung verurteilt worden, allerdings bereits im Jahr 1994 - in einer WhatsApp-Gruppe etliche hitlerverherrlichende, die NS-Zeit positiv darstellende Nachrichten gepostet; zudem hatte der Angeklagte einschlägige Tätowierungen am Körper, z. B. die Zahl "88" oder den Schriftzug des Neonazi-Netzwerks Blood & Honour.

Ebenfalls bereits rechtskräftig ist auch das Urteil im Wiederbetätigungsverfahren (Vorsitz: Richterin Gabriele Glatz) gegen einen 50-jährigen, in Salzburg lebenden Deutschen. Dieser hatte ebenfalls etliche "braune" WhatsApp-Nachrichten gepostet und war bereits 2016 in Deutschland wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Am Donnerstag erhielt der Deutsche nunmehr 15 Monate bedingte Haft und 4680 Euro unbedingte Geldstrafe.