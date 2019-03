Wiener Gast randalierte mit fast zwei Promille in einer Skihütte in Obertauern

Der 52-Jährige beschädigte die Theke und legte sich mit Security-Mitarbeitern an.

Ein Wiener Gast dürfte am Donnerstagabend beim Après-Ski in Obertauern etwas zu tief ins Glas geschaut haben: Der 52-Jährige begann laut Polizei um kurz nach 18 Uhr in einer Skihütte zu randalieren. Dabei beschädigte der tobende Mann zunächst die Theke. Weil er sich nicht beruhigte, sondern weiter Unfrieden stiftete, wurden zwei Security-Mitarbeiter angewiesen, den Wiener aus dem Gebäude zu bringen. Dabei schlug der 52-Jährige wie wild um sich und bedrohte einen der Männer mit dem Umbringen. Die Polizei übernahm den Randalierer im Tal. Der Alkotest ergab 1,92 Promille. Auf der Inspektion klagte der Gast über gesundheitliche Probleme. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und auf freiem Fuß angezeigt.

Quelle: SN