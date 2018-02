Wiener Schnitzel und Chili-Burritos im Sterneckerl

Wenn ein Salzburger Gastronom 16 Jahre lang in der Karibik lebt, hat das unweigerlich Einfluss auf das, was er in seinem Lokal in der Sterneckstraße anbietet. Dabei vergisst er gar nicht auf das Bodenständige.

Freundschaftlich-gemütlich ist die Atmosphäre im kleinen Lokal s'Sterneckerl. So gut wie jeder Gast wird mit dem Namen begrüßt, Mitarbeiterin Manuela muss meist nicht einmal nach den Getränkewünschen fragen. "Ich wollte immer ein Lokal mit sehr lokalen Gästen und viel Stammpublikum haben", gesteht Wirt Hermann Kobler. Den gebürtigen Antheringer, gelernter Spediteur, Bürokaufmann und Kellner, zog die Neugier bereits in jungen Jahren in die weite Welt hinaus. "Schon vor 18 Jahren bin ich in die Gastronomie gewechselt, weil sich das besser mit meinen Reisen verbinden ließ. So habe ich nach Spedition und Bürokaufmann noch die Ausbildung als Kellner abgeschlossen."

Eine Bar mit Küche in Las Terrenas

Nach Stationen in Südamerika verschlug es ihn schließlich in die Karibik, in die Dominikanische Republik. Dort hat er seine Frau Negra kennengelernt und schließlich 16 Jahre lang mit ihr dort gelebt. Im Touristenort Las Terrenas auf der Halbinsel Samana, betrieb er eine Bar mit Küche, er im Service, sie beim Kochen. "Natürlich ist es drüben viel wärmer als hier. Aber alles hat auch seine Schattenseiten und wir haben uns gefragt, wo wie eines Tages leben und alt werden möchten", begründet der 51-Jährige seinen Entschluss, mit Frau und Tochter doch wieder in die alte Heimat zurückzukehren.

Eineinhalb Jahre Zwischenstation als Kellner im "G'wandhaus" brauchte Kobler, bis er das Sterneckerl fand. Das kleine Lokal mit etwa 40 Sitzplätzen, einem Dutzend weiteren an der Bar und einem absolut ruhigen, lauschigen Gastgarten im Innenhof mit nocheinmal rund 40 Sitzplätzen bietet täglich zwei kostengünstige Mittagsgerichte und ein paar Spezialitäten auf der Speisenkarte. "Unsere Gäste sind sehr bodenständig, deshalb gibt es Lasagne, Schnitzel und Kasnock'n, aber auch Chili Burritos mit Chili con Carne", kann er die karibischen Einflüsse nicht ganz ignorieren. Geöffnet ist täglich von 8.30 bis 23 Uhr - etwa ein mal pro Monat lädt er zum Konzert mit Live-Musik oder hat einen DJ zu Gast.