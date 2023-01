Wiener Snowboarder im Lungau verletzt

Ein Snowboarder löste am Samstag auf dem Aineck ein Schneebrett aus.

Der 45-Jährige fuhr laut Polizei kurz nach Mittag im freien Gelände von der Aineck-Bergstation in Richtung St. Margarethen. Auf rund 2030 Metern Höhe fuhr der Wiener in einen 40 Grad steilen Osthang ein und löste ein Schneebrett von 30 x 70 Metern aus. Der Snowboarder wurde von der Lawine mitgerissen und prallte gegen eine Baumgruppe. Nach der Erstversorgung wurde der 45-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Villach geflogen.