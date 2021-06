Wienerin stürzte auf Großglockner-Straße in Rauris mit Fahrrad 30 Meter ab

46-Jährige landete auf Schneefeld. Mit Helikopter ins Spital geflogen.

Eine 46-jährige Wienerin ist am Sonntagvormittag auf der Großglockner Hochalpenstraße in Rauris (Pinzgau) aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Fahrrad von der Fahrbahn abgekommen etwa dreißig Meter über eine Böschung gestürzt. Die verletzte Frau landete auf einem Schneefeld und kam nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Die Wienerin war talwärts gefahren. Auf einer Seehöhe von 2.275 Metern kam sie in einer Kehre von der Straße ab und stürzte den Hang hinunter.