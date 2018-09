Wienerin therapiert im Süden Salzburgs

Seit Jahren war die Stelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie in St. Johann offen. Belinda Plattner wechselt von der Klinik auf das Land.

Den Pongau kennt Belinda Plattner sehr gut. Seit sie drei Jahre alt ist, verbringt die 43-Jährige regelmäßig ihre Urlaube auf dem Pöttlerhof bei Eben. "Schon meine Eltern waren mit der Familie befreundet, mittlerweile verbindet auch meine Tochter eine Freundschaft mit den Kindern."

Ab November wird die gebürtige Wienerin auch beruflich im Pongau tätig sein. Sie tritt die seit drei Jahren offene Krankenkassenstelle für Kinder- und Jugendpsychiatrie in St. Johann an. Zwei Stellen gibt es für diesen Bereich im Bundesland. Eine niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiaterin ist in der Stadt Salzburg tätig. Belinda Plattner versorgt nun den Pinzgau, Pongau und Lungau.

Bisher gab es im Süden Salzburgs für den kinderpsychiatrischen Bereich außerhalb des Spitals nur eine mobile Versorgung. Mit ihrer Praxis kann Plattner nun eine wichtige Versorgungslücke schließen. "Wenn ein Kind einen Husten hat, geht man ja auch nicht gleich ins Spital. Die Leute sollen wissen, dass sie auch bei kleineren Problemen psychiatrische Unterstützung einholen können."

Auch im psychiatrischen Bereich sei es wichtig, Probleme früh zu erkennen. "Wenn etwa ein Mädchen in einer Schulklasse ausgeschlossen ist oder gar gemobbt wird, kann das langfristig zu einer Depression führen. Bei solchen Problemen ist es wichtig, früh kompetente Beratung zu holen. Die Zeit, bevor klinische Probleme auftreten, die interessiert mich in meiner künftigen Tätigkeit."

Belinda Plattner hat aber auch jede Menge Erfahrung mit komplexeren psychiatrischen Fragestellungen. Nach ihrem Medizinstudium in Wien schrieb sie an der Universität von Stanford in San Francisco ihre Dissertation. Thema: Traumatisierung bei jugendlichen Straftätern. Danach betreute sie Jugendliche in Justizanstalten in der Wiener Josefstadt und in Zürich.

Als ihr Mann, ein Geologe, eine Stelle an der Salzburger Universität bekam, wechselte auch sie nach Salzburg. Seit 2013 war sie als erste Oberärztin der Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik tätig. Der niedergelassene Bereich interessiere sie schon länger, sagt Plattner. "Ich war schon einmal kurz davor, eine Stelle in Niederösterreich anzunehmen. Jetzt hat es mit St. Johann geklappt."

Ihre wissenschaftliche Tätigkeit wird die habilitierte Privatdozentin aber dennoch nicht bleiben lassen. "Ich habe weiterhin eine Forschungskooperation mit der PMU. Aber ich freue mich wirklich auf meine künftige Arbeit, bei der ich den Kindern und Jugendlichen helfen kann, mit den Herausforderungen der modernen Welt umzugehen."



SN-INFO: Mit Belinda Plattner können bereits jetzt Termine vereinbart werden: 0664/421 05 18