Wikarus-Award für medPhoton und Ocean Maps

Mit Ocean Maps und medPhoton kommen heuer zwei Wikarus-Sieger aus der Stadt Salzburg.

Es ist das leichteste CT-Gerät der Welt und liefert nicht nur röntgentechnische Aufnahmen, sondern zeichnet bei so genannten Durchleuchtungsaufnahmen - während der Chirurg arbeitet - Bewegungen in Echtzeit auf. Bereits 2014 wurde das ImagingRing System von medPhoton als beste Innovation mit einem Wikarus-Preis bedacht. Nun konnte das in der Karolingerstraße angesiedelte Unternehmen mit einer Weiterentwicklung des Produkts abermals die Kategorie Innovation für sich entscheiden.

Die offizielle Preisverleihung im Wifi musste dieses Jahr zwar ausfallen, aber das schmälert den ...